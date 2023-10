V Moderni galeriji razstava o feminističnih pozicijah v vizualni umetnosti

Ljubljana, 27. oktobra - V Moderni galeriji drevi odpirajo razstavo Vedno na voljo. Posveča se umetniški produkciji, ki obravnava družbeni spol in iz njega izhajajoče diskriminacije, seksizem in neenakost za ženske, pri čemer se diskriminacija manifestira na presečišču spola in drugih kategorij in okoliščin - razreda, dela, rase, nacionalnosti, spolne identitete, starosti.