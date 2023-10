Ljubljana, 26. oktobra - Nogometaši velenjskega Rudarja in Gorice so igrali predzadnjo tekmo zaradi poplav prestavljenega 3. kroga 2. SNL. Obračun v Velenju se je končal brez zadetkov. Dolg iz tega kroga bosta poravnala še Nafta in Ilirija, in sicer 9. novembra.