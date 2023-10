Mariborski mestni svet v prvem branju potrdil spremenjeni proračun

Maribor, 26. oktobra - Mariborski mestni svetniki so na današnjem prvem branju potrdili predlog sprememb letošnjega občinskega proračuna, ki se zmanjšuje za okoli 144.000 evrov, na 194,48 milijona evrov. Do naslednje obravnave so med drugim zahtevali ponovno zvišanje sredstev za investicijsko vzdrževanje šol in vrtcev.