V prenovljeni igri Loto prvič izžrebana šestica v višini 644.197,60 evrov

Ljubljana, 26. oktobra - Šestica kot najvišji zadetek v temeljito prenovljeni igri Loto je bila prvič izžrebana v sedmem žrebu, in sicer v višini 644.197,60 evra, so sporočili iz Loterije Slovenija. Dobitni listek je bil vplačan v trafiki v Slovenskih Konjicah, njegov vplačnik pa ima čas za prevzem dobitka do 31. decembra, so dodali.