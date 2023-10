Znani nominiranci za prevajalsko Jermanovo nagrado

Ljubljana, 26. oktobra - Za Jermanovo nagrado Društva slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) so letos nominirane Nada Grošelj za prevod monografije Grenko-sladki eros Anne Carson, Samo Kuščer za prevod dela Poreklo človeka in spolni izbor Charlesa Darwina ter Urša Zabukovec za prevod dela Spisi o Rusiji in krščanstvu Vladimirja Solovjova.