Telekom Slovenije in Samsung z 10.000 evrov donacije Europi Donni

Ljubljana, 26. oktobra - Telekom Slovenije in Samsung sta v podporo aktivnostim za ozaveščanje o raku dojk koordinatorici projektov in programov pri Združenju Europa Donna Slovenija Darji Molan predala donacijo v višini 10.000 evrov. Podjetji že 16 let podpirata združenje, ki zagotavlja podporo bolnicam in njihovim svojcem ob postavljeni diagnozi, so sporočili iz podjetij.