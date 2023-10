Koalicijski partnerici nezadovoljni z načinom delovanja vlade

Ljubljana, 26. oktobra - Koalicijski partnerici SD in Levica sta nezadovoljni z načinom delovanja vlade. V SD poudarjajo, da so zanje pritiski na policijo nesprejemljivi, menijo tudi, da se država sooča z večjimi problemi, kot je število ministrstev. Tudi v Levici so mnenja, da se morajo v vladi resno pogovoriti in določiti politične cilje do konca mandata.