V Arizoni svetovna premiera opere The Old Man and The Sea v režiji Karmine Šilec

Washington, 4. novembra - V Arizoni bo danes svetovna premiera opere The Old Man and The Sea v režiji slovenske glasbene ustvarjalke Karmine Šilec. Operno priredbo romana Starec in morje ameriške skladateljice Paole Prestini predstavlja kot večplastno interpretacijo motivov iz kultnega dela, ki segajo od vprašanja staranja in ekologije do kapitalizma in kolonializma.