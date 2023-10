Dolenjsko-belokranjsko smučišče Gače pripravljeno na zimski zagon

Semič, 26. oktobra - Na dolenjsko-belokranjskem smučišču Gače so po zadnji dobri zimski in poletni sezoni, ki je skoraj dosegla zimsko, pripravljeni na zimo. Ob primernih pogojih nameravajo smuko letos omogočiti na celotnem smučišču. Delovalo bo vseh pet vlečnic in sedežnica, ki lahko na uro prepelje do 1200 smučarjev.