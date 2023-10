Mreža Plan B: Rešitev za okoljsko krizo tudi spodbujanje ekološkega kmetijstva

Ljubljana, 26. oktobra - Podnebna in biodiverzitetna kriza globalno terjata spremembe prehranskega sistema in potrošniškega vedenja, so na današnji novinarski konferenci poudarili predstavniki nevladnih organizacij mreže Plan B za Slovenijo in Zveze potrošnikov Slovenije. Eno od rešitev za to vidijo tudi v krepitvi ekološkega kmetijstva in dvigu ozaveščenosti o njem.