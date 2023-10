Sinova v Italiji se morata po 40 letih izseliti iz "Hotela mama"

Rim, 26. oktobra - V Italiji se je 75-letna mati naveličala tega, da njena polnoletna sinova, stara 42 in 40 let, še vedno živita doma, zato ju je poskušala prepričati, da si najdeta svoje bivališče, tudi zato, ker sta zaposlena, a zaman. Zato se je odločila, da ju toži, in sodišče ji je sedaj pritrdilo.