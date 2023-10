Koprski zvonik bodo prenovili

Koper, 28. oktobra - V prihodnjih mesecih bodo v Kopru temeljito prenovili notranjost mestnega zvonika, so danes sporočili s koprske občine. Za približno 450.000 evrov bodo do aprila 2024 v enem najpomembnejših arhitekturnih spomenikov v mestu med drugim zamenjali stopnišče, na novo uredili recepcijo in razstavni prostor, popravili pa bodo tudi uro.