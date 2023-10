Ljubljana, 26. oktobra - Sestanek državnega sekretarja ter vodje službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih Boštjana Šefica in ekipe s krajani Braslovč, ki je bil napovedan za danes ob 16. uri pred Športno dvorano Braslovče, je zaradi napovedanega rdečega vremenskega opozorila prestavljen, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.