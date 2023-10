Razstava 5 bilijonov čikov opozarja na problem odpadkov v morju

Portorož, 26. oktobra - Morja po vsem svetu so polna plastičnih odpadkov, med katerimi so najpogostejši cigaretni ogorki, opozarja društvo Smetumet z razstavo 5 bilijonov čikov, ki jo je v sodelovanju s Pomorskim muzejem Sergeja Mašere v sredo odprlo v razstavišču Monfort v Portorožu. Razstavljena so dela sedmih ustvarjalcev, sestavljena iz morskih odpadkov.