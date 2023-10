Delnice Krke in NLB potiskajo indeks SBI TOP navzdol

Ljubljana, 26. oktobra - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja izgubil 0,27 odstotka vrednosti. Navzdol ga potiskajo delnice Krke, ki so se do 11.30 pocenile za 1,40 odstotka, ter NLB z 0,54-odstotnim padcem. Na drugi strani so se za po približno odstotek podražile delnice Petrola in Telekoma Slovenije.