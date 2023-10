Argentinci pred Francozi na vrhu Fifine lestvice, Slovenci 54.

Zürich, 26. oktobra - Svetovni prvaki Argentinci so tudi na današnji lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) ostali številka 1 na svetu. Sledijo jim Francozi ter Brazilci, med prvo peterico so še Angleži in Belgijci. Slovenci so se po uspešnih nastopih povzpeli na 54. mesto. Najvišje na svetovni lestvici, na 15. mestu, so bili slovenski nogometaši 20. oktobra 2010.