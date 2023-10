Izraelska vojska ponoči izvedla kopensko operacijo na severu Gaze

Gaza, 26. oktobra - Izraelska vojska je danes sporočila, da je "v pripravah na naslednjo fazo boja" ponoči na severu območja Gaze izvedla ciljno usmerjene napade s tanki in pehoto. Po operaciji so se z območja umaknili. V palestinsko enklavo so vstopili dan po tem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu potrdil, da se pripravljajo na kopensko ofenzivo na Gazo.