Fis: Za preložitev začetka tekmovalne sezone z oktobra še ni potrebe

Sölden, 26. oktobra - V krovni mednarodni smučarski federaciji (Fis) so se z objavo na spletni strani odzvali na kritike in peticijo o domnevno spornih posegih na ledenikih v Švici in Avstriji. "Začetek sezone smo preložili za en teden in bomo še naprej pozorno spremljali, ali moramo tekmovalno sezono v skladu z našim strateškim načrtom začeti še pozneje."