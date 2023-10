Arso za petek zaradi napovedanih močnih padavin in vetra za večji del države izdal rdeče vremensko opozorilo

Ljubljana, 26. oktobra - Agencija RS za okolje (Arso) je za petek zaradi napovedanih močnih padavin in vetra za večji del države izdal rdeče vremensko opozorilo. Rdeče opozorilo zaradi padavin velja za severovzhodni, severozahodni in jugozahodni del države, rdeče opozorilo zaradi vetra pa le za severozahod in jugozahod. Za preostali del države je izdano oranžno opozorilo.