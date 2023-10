Ljubljana, 26. oktobra - Nadaljevanje zaprte seje komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo obravnavali informacije nadzorovanih služb v zvezi varnostnimi in protiobveščevalnimi dejavnostmi v RS, bo danes, 30 minut po končani izredni seji DZ, v sejni sobi T-klet v DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz DZ.