Lufthansa od leta 2024 z regionalnim letalskim prevoznikom

Berlin, 28. oktobra - Nemška letalska družba Lufthansa bo prihodnje leto ustanovila regionalnega letalskega prevoznika, s čimer namerava okrepiti lete na kratkih razdaljah v Evropi. Kot so sporočili iz družbe, bo novoustanovljena družba City Airlines namenjena predvsem letom v in iz Münchna in Frankfurta, od koder bodo potnikom na voljo tudi daljši leti.