Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca Arsa o predvidenih izrednih meteoroloških in hidroloških razmerah

Ljubljana, 26. oktobra - Novinarska konferenca Agencije RS za okolje (Arso), na kateri bodo spregovorili o predvidenih izrednih meteoroloških in hidroloških razmerah, močnem vetru in poplavah morja ter verjetnih posledicah, bo danes ob 12. uri v prostorih Arsa na Vojkovi 1b, so sporočili z Arsa.