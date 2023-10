Med izstopajočimi tudi vzpona slovenskih alpinistov

Briançon, 26. oktobra - Znani so prejemniki zlatih cepinov za leto 2023. Med izstopajočimi vzponi pretekle sezone sta tudi vzpona slovenskih alpinistov. Gre za prvenstveno smer Fango Fiesta v Peruju, odprave v sestavi Andrej Jež, Anja Petek in Bask Aritza Monasterio, ter prvenstveno smer Screaming Barfies Matije Volontarja, Žige Oražma in Bora Levičnika v Himalaji.