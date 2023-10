V ljubljanski Operi postavili Rekviem Gabriela Faureja

Ljubljana, 26. oktobra - Na odru SNG Opera in balet Ljubljana so postavili scenski oratorij Requiem na glasbo Gabriela Faureja. Unikaten projekt v izvedbi zbora kot glavnega protagonista večera, orkestra ter opernih in baletnih solistov bo glasbeno vodil Ayrton Desimpelaere. Pod idejno zasnovo se podpisuje Marko Hribernik, pod režijo pa Renato Zanella.