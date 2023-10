Ljubljana, 26. oktobra - Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj bo danes po srečanju Sviza z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje (MVI), na katerem bodo razpravljali o aktualnih temah, predvidoma ob 13.30, pred prostori ministrstva na Masarykovi 16 dal izjavo za medije, so sporočili iz Sviza.