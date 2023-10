V Atenah odprli muzej operne dive Marie Callas

Atene, 27. oktobra - V grški prestolnici Atene so v četrtek odprli muzej v čast legendarni sopranistki Marii Callas. Muzej, ki je nastajal skoraj četrt stoletja, so odprli ob stoletnici rojstva svetovno znane sopranistke in velja za prvi tovrstni muzej na svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.