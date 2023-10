Ob meji pri prevozu migrantov izsledili več tujcev

Pince, 26. oktobra - Novomeški policisti so v sredo zvečer v Slovenski vasi, na Obrežju ter na območju Drnovega ustavili več tujcev, ki so prevažali državljane Turčije, Iraka, Kitajske in Belorusije, ki so nedovoljeno vstopili v državo. Policisti PU Murska Sobota pa so izsledili tujca, ki sta mejo z vozilom prečkala v Pincah, nezakonito pa sta prevažala 10 Maročanov.