Vreme: Povečini suho, v hribovitem svetu možnost dežja

Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso Slovenijo. Pojavljale se bodo tudi nevihte in močnejši nalivi. V petek zjutraj in dopoldne bo še oblačno in deževno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Sredi dneva bo dež od zahoda ponehal. Popoldne se bo delno razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju do 20 stopinj Celzija.

Opozorilo: V noči na petek in v petek dopoldne bodo Slovenijo zajele obilne padavine s krajevno močnimi nalivi. Zapihal bo močan jugozahodni veter.

Obeti: V soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Nova vremenska fronta je dosegla zahodno Evropo in se hitro pomika proti Alpam in severnemu Sredozemlju. V višinah priteka k nam z jugozahodnimi vetrovi razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Zvečer se bodo v krajih zahodno od nas začele pojavljati padavine, ki se bodo v noči na petek krepile in širile proti vzhodu. V petek bo sprva oblačno in deževno, čez dan pa bodo padavine od zahoda slabele in tudi ponehale. Prehodno se bo delno razjasnilo.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev naraščala. Vpliv na počutje bo najbolj obremenilen v noči na petek in v petek zjutraj, nato pa bo v petek čez dan obremenitev popuščala.