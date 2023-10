Ob dnevu možganske kapi opozorilo na pomen obvladovanja dejavnikov tveganja za bolezen

Ljubljana, 26. oktobra - Ob svetovnem dnevu možganske kapi, ki ga obeležujemo 29. oktobra, so v Društvu za zdravje srca in ožilja in Združenju bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo poudarili pomen obvladovanja dejavnikov tveganja za bolezen, učinkovitega prepoznavanja njenih znakov in hitrega ukrepanja. Med dejavniki tveganja za možgansko kap je tudi stres.