Prihodnji februar tekma zvezd lige NBA v klasičnem formatu

Los Angeles, 26. oktobra - Naslednja ekshibicijska tekma najboljših igralcev elitnega severnoameriškega košarkarskega prvenstva, tekma zvezd All-Star, s katero simbolno označujejo sredino sezone, bo spet potekala v klasičnem formatu. Vodilni možje lige NBA so se odločili za format tekmovanja, ki so ga poznali pred leta 2018 in 2020 vpeljanimi spremembami.