Singapur, 26. oktobra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko znižale. Po občutni rasti, ki so jo dosegle sredi tedna, so se tako spet nekoliko umirile. Glavna tema na naftnem trgu ostaja zaskrbljenost glede morebitnega širjenja konflikta na Bližnjem vzhodu.