Azijske borze občutno navzdol

New York/Tokio, 26. oktobra - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes občutno znižali. S tem so po pojasnilih analitikov sledili negativnim gibanjem na Wall Streetu, ki so bila posledica vnovične rasti donosov na ameriške državne obveznice in zaskrbljenosti zaradi morebitnega stopnjevanja krize na Bližnjem vzhodu.