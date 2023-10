V Budimpešti Molnar do repasaža, dve zmagi Tamše Marinića

Budimpešta, 26. oktobra - Slovenski karateisti so na svetovnem prvenstvu v Budimpešti predčasno končali nastope v posamični konkurenci. Edini je dve zmagi dosegel Niklas Tamše Marinić (do 75 kg), Elizabeta Molnar (do 68 kg) pa se je po zmagi in porazu uvrstila v repasaž, kjer jo je ustavila Mariantha Cuervo Baute iz Venezuele.