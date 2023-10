Meta v četrtletju več kot podvojila dobiček

New York, 26. oktobra - Ameriška družba Meta, pod katero spadajo med drugim družbena omrežja Facebook, Instagram in WhatsApp, je v tretjem četrtletju letos glede na enako obdobje lani več kot podvojila čisti dobiček, znašal je 11,6 milijarde dolarjev. Prihodki so narasli za 23 odstotkov na 34 milijard dolarjev.