V Kulturnici LGL premiera Desetnice na temo arhetipske teme desetega otroka

Ljubljana, 26. oktobra - V Kulturnici Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) bodo drevi premierno uprizorili lutkovno predstavo Desetnica. Uprizoritev, ki je nastala po zamisli in konceptu Katarine Planinc ter v režiji Lucije Trobec, govori o deklici, ki mora od doma in izhaja iz znane in pretresljive arhetipske teme o desetem otroku istega spola, ki mora od hiše.