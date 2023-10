V Muzeju novejše in sodobne zgodovine o slovenskih izseljencih, njihovih potomcih in vračanju

Ljubljana, 26. oktobra - V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije (MNSZS) bodo drevi odprli razstavo z naslovom Iz domovine v domovino: vračanje slovenskih izseljencev in njihovih potomcev v Slovenijo po letu 1990. V središču razstave so življenjske zgodbe "povratnikov" različnih generacij. Na ogled bo do 23. januarja prihodnje leto.