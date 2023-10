Finale SP v ragbiju: All blacks in Springboks za četrti naslov

pripravil Aljoša Žvirc

Pariz, 26. oktobra - Nova Zelandija in Južna Afrika se bosta v soboto v finalu desetega svetovnega prvenstva v ragbiju merili za četrti naslov. All blacks so slavili v letih 1987, 2011 in 2015, medtem ko springboks branijo naslov izpred štirih let, lovoriko pa so osvojili še v letih 1995 in 2007. V petek se bosta za tretje mesto pomerili Argentina in Anglija.