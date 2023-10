Hamo & Tribute to Love s koncertoma v CD za album v živo

Ljubljana, 26. oktobra - Zasedba Hamo & Tribute to Love je pripravila novo serijo akustičnih koncertov, na katerih bodo svoje pesmi snemali, da bi nastal album v živo s publiko. Dva koncerta bodo nocoj in v petek odigrali v Štihovi dvorani Cankarjevega doma (CD), kar bi lahko bilo dovolj, da se zgodi kemija med izvajalci in poslušalci za ploščo Iz4kani Lajv.