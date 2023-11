Občina Zagorje ob Savi obnavlja staro parno lokomotivo

Zagorje ob Savi, 1. novembra - V Občini Zagorje ob Savi bodo obnovili staro parno lokomotivo, katere pisk je bil v Zagorju del vsakdana vse do junija 1992. Lokomotiva je vozila vlakovno kompozicijo, ki je od leta 1866 prevažala premog od Toplic do železniške postaje, od tam do rudnika pa les za jamsko podgradnjo in drug material.