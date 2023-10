Šarec na srečanju z deležniki s področja kmetijstva

Ljubljana, 23. oktobra - Minister za obrambo Marjan Šarec, ki začasno opravlja tudi funkcijo ministra za kmetijstvo, se je sestal z različnimi deležniki v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu, živilski industriji in čebelarstvu. Sodelujoči so mu predstavili poglede na ključne izzive, med prioritetami pa izpostavili reševanje težav po nedavnih poplavah in neurjih.