Center Rog: med željo po ustvarjanju in ideološkim bojem

piše Alenka Vesenjak

Ljubljana, 30. oktobra - Novi Center Rog je te dni v središču zanimanja, ne nujno zaradi svojega osnovnega namena, kot prostor ustvarjalnosti in druženja, temveč trka ideologij in konceptov. Direktorica centra Renata Zamida in programska vodja Meta Štular vztrajata, da je novi Rog prostor, odprt za vse, nekdanji uporabniki pa, da je simbol gentrifikacije.