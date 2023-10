Španija zasegla starodaven zlati nakit, ukraden v Ukrajini

Madrid, 23. oktobra - Španska policija je danes sporočila, da je zasegla zlat nakit iz obdobja med 8. in 4. stoletjem pred našim štetjem v skupni vrednosti več kot 60 milijonov evrov. Predmeti, ki so bili v preteklosti razstavljeni v muzeju v Kijevu, so bili ukradeni in nezakonito odpeljani iz Ukrajine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.