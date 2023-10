Pakistansko vrhovno sodišče razveljavilo sojenja civilistom na vojaških sodiščih

Islamabad, 23. oktobra - Pakistansko vrhovno sodišče je danes razsodilo, da so sojenja civilistom na vojaških sodiščih neveljavna. Na vojaških sodiščih so se sicer marca začela sporna sojenja več kot sto podpornikom nekdanjega premierja Imrana Kana. Slednji je bil medtem danes obtožen domnevnega razkrivanja zaupnih dokumentov. Grozi mu do 14 let zapora.