Na Krasu z donacijo do novega kala za povečanje požarne varnosti

Kostanjevica na Krasu, 23. oktobra - Na Govcih v Vojščici na Krasu so danes v uporabo predali kal, za ureditev katerega sta v okviru programa družbene odgovornosti sredstva donirala Mercator in njegova lastnica Fortenova. Zajetje vode bo omogočilo lažji dostop do vode za živali ter prispevalo k zvišanju požarne varnosti.