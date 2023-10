Na DP na velodromu osem kolajn Žaka Eržena

Novo mesto, 23. oktobra - Od petka do nedelje je v Češči vasi pri Novem mestu potekalo državno kolesarsko prvenstvo na velodromu. V članski konkurenci sta bila z dvema naslovoma najuspešnejša Natan Gregorčič in Eduard Žalar, pri starejših mladincih pa Žak Eržen, ki je skupno med člani in starejšimi mladinci osvojil osem kolajn, od tega šest zlatih.