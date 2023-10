Domnevne nepravilnosti na Darsu tudi pod drobnogledom KPK

Ljubljana, 23. oktobra - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po nedeljskih razkritjih televizije POP TV o domnevnem pobiranju podkupnin za posle z Darsom uvedla postopek predhodnega preizkusa. Preverili bodo vse sume kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, za katere so pristojni, so sporočili.