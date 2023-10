Celjski rokometaši do konca leta brez Mlakarja

Celje, 23. oktobra - Na sobotni rokometni tekmi 7. kroga lige NLB v Dobovi se je kapetan Celja Pivovarne Laško Žiga Mlakar huje poškodoval, tako da bo vsaj do začetka prihodnjega leta izven tekmovalnega pogona, so na klubski spletni strani zapisali 26-kratni državni in 22-kratni pokalni prvaki iz Celja.