Lovec v Italiji ubil jelena, ki so ga domačini imenovali Veliki Bambi

Rim, 23. oktobra - Lovec v italijanski vasi Pecol blizu Belluna je ustrelil in ubil jelena, ki so ga krajani imenovali Bambotto oziroma Veliki Bambi. Jelen je bil maskota te severnoitalijanske vasi, kar je med prebivalci sprožilo ogorčenje, jezo in žalost, so danes poročali lokalni mediji.