Odločanje z metom kovanca ni povsem enakopravno

Pariz, 23. oktobra - Želite imeti pri metanju kovanca majhno prednost? Če da, preverite, katera stran kovanca je zgoraj, preden ga vržete, in ta bo v večkrat ostala zgoraj. Kot so ugotovili raziskovalci, ki so zabeležil rezultate 350.757-kratnega metanja kovanca, se je to zgodilo v 50,8 odstotka primerov.