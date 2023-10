Varnostniki se različno spominjajo dogajanja v klubu Marina

Koper, 23. oktobra - Varnostniki, ki so delali v novogoriškem klubu Marina, kjer naj bi prihajalo do zlorab prostitucije, so danes na okrožnem sodišču v Kopru podali nasprotujoča si pričanja glede pravil oblačenja za ženske oziroma moške. Dva sta trdila, da so bili gostje obeh spolov v kopalnih plaščih in natikačih, dva pa, da so bile ženske v krilih in visokih petah.